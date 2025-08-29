Альпинист Шатаев объяснил опасность восхождений на пик Победы

Советский и российский альпинист Владимир Шатаев заявил aif.ru, что подъем на пик Победы в Киргизии связан с колоссальной нагрузкой на организм и не каждый способен ее выдержать.

Он напомнил, что высота свыше 7,5 тысяч метров вызывает кислородное голодание и тяжелые климатические условия, что часто становится причиной трагедий.

По словам Шатаева, серьезную проблему создают и коммерческие экспедиции. В них допускают не только подготовленных спортсменов, но и людей без опыта.

Альпинист отметил, что на маршруты к таким вершинам, как пик Ленина, Хан-Тенгри и Победы, отправляются все, кто может оплатить участие, независимо от уровня подготовки. Он подчеркнул, что именно отсутствие достаточного опыта у участников экспедиций нередко приводит к смертельным случаям в горах, передает «Радиоточка НСН».