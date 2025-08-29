Названа причина смерти режиссера Игоря Николаева
Коллеги режиссера и музыканта Игоря Николаева (Калинаускаса) назвали причину его смерти. Об этом сообщает РБК.
По словам коллег Николаева по творческим мастерским «Хронотоп», причиной его смерти стала продолжительная болезнь.
«Как психолог И. Н. Калинаускас работал с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС и со спортсменами сборной СССР по легкой атлетике. Многие из них помнят его и благодарны за его работу и помощь», — рассказали коллеги.
25 августа Николаев умер в реанимации в Москве. Ранее состоялась церемония прощания с ним — режиссер был кремирован.