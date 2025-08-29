Названа причина смерти режиссера Игоря Николаева

Коллеги режиссера и музыканта Игоря Николаева (Калинаускаса) назвали причину его смерти. Об этом сообщает РБК.

© RomaCud / Wikipedia

По словам коллег Николаева по творческим мастерским «Хронотоп», причиной его смерти стала продолжительная болезнь.

«Как психолог И. Н. Калинаускас работал с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС и со спортсменами сборной СССР по легкой атлетике. Многие из них помнят его и благодарны за его работу и помощь», — рассказали коллеги.

25 августа Николаев умер в реанимации в Москве. Ранее состоялась церемония прощания с ним — режиссер был кремирован.