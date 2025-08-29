В Берлине выросло число школ с преподаванием русского языка

В Берлине в 2025 году увеличилось количество государственных школ с преподаванием русского языка.

Об этом пишет Tagesspiegel.

«В прошлом 2024—25 учебном году учащиеся из 60 школ получали уроки русского языка... В 2023/24 учебном году это число составляло 54, а в 2022/23 учебном году — 50», — говорится в материале.

При этом, по информации издания, число учителей с необходимой для преподавания русского языка квалификацией сокращается.

Если в 2020/21 учебном году в Берлине насчитывалось 1005 учителей русского языка, то в прошлом учебном году — 790.

Ранее сообщалось, что на обойной фабрике Sandudd в Финляндии на эскизе с муми-троллями за авторством финской писательницы Туве Янссон нашли надписи на русском языке.