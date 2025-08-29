Многомиллионное наследство композитора Щедрина может отойти государству

Наследство легендарного композитора Родиона Щедрина может отойти государству, уверен юрист Александр Хаминский. Об этом эксперт заявил в беседе с РИА Новости. Дело в том, что у деятеля культуры нет наследников первой очереди. Если законных претендентов на имущество Щедрина не обнаружится в установленный срок — оно перейдёт в распоряжение государства. Родион Щедрин был женат на балерине Майе Плисецкой, детей, как известно, у пары не было.

«По закону наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя. Таким образом, с учётом того, что Майя Плисецкая умерла еще в 2015 году, наследников первой очереди у Щедрина нет», — отметил юрист.

У потенциальных наследников второй и последующих очередей есть всего шесть месяцев, чтобы заявить о себе. Иначе имущество будет считаться выморочным.

Умер композитор Родион Щедрин: чем знаменит последний из классиков

Родион Щедрин родился в Москве в 1932 году в семье композитора и преподавателя музыкально-исторических и теоретических дисциплин. Учился в Московском хоровом училище и Московской консерватории, где, обучаясь по классам композиции и фортепиано, начал писать свои первые произведения. Композитора не стало в Мюнхене на 93-м году жизни.