Инфекционист оценил вероятность распространения лихорадки чикунгунья в РФ

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Сергей Вознесенский рассказал, что вероятность распространения лихорадки чикунгунья в России стремится к нулю.

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметил, что переносчиками вируса являются комары рода Aedes, которые обитают в тропических и субтропических зонах.

«Чтобы вирус распространялся в организме комара и передавался дальше, нужно, чтобы в течение не менее десяти дней среднесуточная температура была выше +25 °С», — сказал Вознесенский.

В свою очередь, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в разговоре с Life.ru отметила, что комары — переносчики этой болезни чаще всего встречаются в странах Латинской Америки, Африки, Азии.

«В частности, это Мадагаскар, Шри-Ланка, Бангладеш, Таиланд, Индия, Вьетнам, Малайзия, Мьянма, Конго, Танзания, Колумбия, Венесуэла», — сказала Уланкина.

Врач рекомендовала для профилактики лихорадки чикунгунья применять репелленты, использовать сетки на окнах и включать фумигаторы.

Ранее завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров выразил мнение, что лихорадка чикунгунья не представляет опасности.