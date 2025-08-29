В «Росавиации» прокомментировали обмороки пассажиров рейса Анталья — Москва

К самолету турецкой Southwind Airlines направили карету скорой помощи после того, как несколько пассажиров на борту самолета потеряли сознание из-за духоты. Об этом рассказал официальный представитель «Росавиации» Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По словам пресс-секретаря «Росавиации», самолет должен был вылететь в 19:05, но начал полет из Антальи в Москву в итоге только в 21:14 мск 28 августа.

В связи с инцидентом «Росавиация» потребовала от Southwind Airlines в кратчайшие сроки предоставить доклад о случившемся и о мерах по предотвращению подобного в будущем.

«В зависимости от содержательности ответа примем решение об обращении в авиационные власти Турции», — заявил Кореняко.

До этого сообщалось, что пассажиры рейса Анталья — Москва авиакомпании Southwind начали падать в обморок после двух часов в закрытом самолете без кондиционера. После того, как пассажиров ненадолго выпустили на свежий воздух и снова посадили в салон, на борту началась потасовка. Рейс взлетел только после того, как дебоширов выдворили.