В РФ предложили принудительно трудоустраивать уклонистов от алиментов

Принудительное трудоустройство для мужчин, уклоняющихся от уплаты алиментов, стоит ввести в РФ. Такое мнение высказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, пишет РИА Новости.

© Газета.Ru

"Принудительное трудоустройство для мужчин, которые избегают алиментов (стоит ввести), а задолженности по алиментам в стране составляют миллиарды, поэтому здесь бы я ввела эту меру", — сказала она.

Подобные меры действуют на территории Белоруссии, подчеркнула она. Недавно адвокат Татьяна Кузьминова сообщила, в России приставы имеют право запрещать алиментщикам использовать личное транспортное средство. К ним относятся автомобили, мотоциклы, мопеды и квадроциклы, тракторы, бульдозеры, самосвалы карьерные, снегоходы, мотовездеходы.

До этого стало известно, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России прорабатывает механизм запрета на регистрацию автомобилей для неплательщиков алиментов.