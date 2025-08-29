Врачи в зоне СВО спасли российского бойца, потерявшего четыре литра крови

Газета.Ru

Российские врачи группировки войск «Днепр» прооперировали бойца, который потерял четыре литра крови. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медика с позывным «Питер».

«Потерять четыре литра крови внутри брюшной полости — это много… И его спасли, перевязали все сосуды. Стабилизировали, перелили кровь, плазму», — рассказал собеседник агентства, добавив, что они работали на совесть.

Врач отметил, что после операции военного успешно транспортировали в Москву, где он продолжит лечение. По словам медика, московские коллеги были поражены сложностью проведенной их коллегами операции.

