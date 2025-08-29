Володин назначил своим помощником мать погибшего Героя России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назначил Марину Аксенову, являющуюся матерью погибшего в ходе спецоперации Героя России, своим помощником по вопросам реабилитации участников СВО. Об этом сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам спикера ГД.

"Вячеслав Володин назначил Марину Николаевну Аксенову помощником председателя Государственной думы по вопросам реабилитации участников СВО, оказания помощи их семьям", - говорится в сообщении.

Марина Аксенова - мать троих детей, в том числе погибшего Героя России Александра Аксенова, а также вдова военного летчика, награжденного орденом Мужества. Заведует отделением адаптивной физкультуры и спорта в реабилитационном центре для участников СВО в Саратове.