В Новой Москве во дворе ЖК внезапно появилось кладбище

В Новой Москве во дворе одного из жилых комплексов (ЖК) внезапно образовалось кладбище. Внимание на ситуацию обратил MSK1.RU.

Речь идет о жилом комплексе «Первый Московский», расположенном на улице Бианки. На снимке, сделанном одним из жильцов, можно заметить более десятка декоративных плит, поднятых над землей, словно надгробия.

«Утро жителей одного из ЖК Новой Москвы началось с траура», — иронично отметил автор публикации.

Позднее выяснилось, что кладбище во дворе ЖК появилось из-за сотрудников коммунальных служб, которые решили вытащить декоративные плиты и на некоторое время оставили их в таком положении. Представитель обслуживающей дом управляющей компании «Комфорт Сити» заявил журналистам, что организация не имеет отношения к работам, и посоветовал обратиться в префектуру Троицкого и Новомосковского округов.

