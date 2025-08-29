Дочь бывшего российского сенатора cтала жить в палатке во Франции

Дочь бывшего сенатора от Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Диана Исакова стала жить в палатке во Франции. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям российского издания, дочь чиновника обращалась за помощью к представителям оппозиции. Как утверждает девушка, ей отказали в оплате перелета из Грузии и временном жилье в Европе.

Дочь сенатора сейчас вынуждена жить в палатке в поле под Парижем. По ее словам, ей приходится умываться в местных реках и принимать душ в спортзалах.

Исакова покинула Россию после публичной критики спецоперации.

До этого сообщалось, что супруга депутата новосибирского горсовета Александра Тарасова Мария назвала Новосибирск мухосранском. Журналисты выяснили, что ее сын при этом учится во Франции.

Позже Тарасова призналась, что ее высказывание действительно было оскорбительным. Она отметила, что разместила гневный пост в аккаунте, который предназначался для общения с близкими друзьями.