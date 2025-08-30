В Мокшане 13 сентября пройдет фестиваль мордовской культуры «Вастома»

Пенза, 30 августа – PenzaNews. VII межрегиональный фестиваль мордовской культуры «Вастома» пройдет на площади Ленина в рабочем поселке Мокшан Пензенской области в субботу, 13 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

«С 10.00 для гостей фестиваля начнут работать интерактивные площадки «Сказки и были мордовского народа», «Писатель Александр Малышкин в Мордовии», «Родник предсказаний». Гости фестиваля смогут ближе познакомиться с мордовской культурой, посетив выставки «Поэзия мордовского костюма», «Ремесленная слобода», фотовыставку «Мордва Пензенской области», выставки книжной и сувенирной продукции, изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что будет работать гастрозона «Мокшан гостеприимный», а также запланирована ярмарка национальной кухни.

Из сообщения следует, что программой мероприятия предусмотрен концерт с участием творческих коллективов из Пензенской, Саратовской, Ульяновской областей и Мордовии.