«Нужно быть осторожными»: в России высказались о возможной пандемии

Лера Букина

Лихорадка чикунгунья может быть смертельно опасной для самого пациента, но не представляет угрозы для окружающих. Об этом заявил aif.ru эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Сегодня в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявлен первый случай лихорадки чикунгунья. Пациент, прилетевший из Шри-Ланки, госпитализирован в состоянии средней тяжести. На следующий день после прилета он обратился за медицинской помощью с подозрением на лихорадку денге, но результаты ПЦР-теста показали наличие вируса чикунгунья.

Онищенко утверждает, что лихорадка чикунгунья не может распространиться в России. И, как уточнил он, «это абсолютно точно». По словам специалиста, в стране нет переносчика, который мог бы укусить заболевшего человека, а после передать вирус через укус здоровому жителю страны.

«Но нужно быть осторожными при посещении мест, где распространены подобные заболевания. Нужно беречь свое здоровье», — подчеркнул врач.

Ранее Telegram-канал «Объясняем.РФ» сообщил, что лихорадка чикунгунья чаще всего встречается в Африке, Азии и Южной Америке. Как отмечалось, в текущем году болезнь распространяется на территориях, расположенных в Индийском океане, в Южной Азии, Кении, Сомали и на острове Мадагаскар.