«Нужно быть осторожными»: в России высказались о возможной пандемии

Лихорадка чикунгунья может быть смертельно опасной для самого пациента, но не представляет угрозы для окружающих. Об этом заявил aif.ru эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Сегодня в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявлен первый случай лихорадки чикунгунья. Пациент, прилетевший из Шри-Ланки, госпитализирован в состоянии средней тяжести. На следующий день после прилета он обратился за медицинской помощью с подозрением на лихорадку денге, но результаты ПЦР-теста показали наличие вируса чикунгунья.

Онищенко утверждает, что лихорадка чикунгунья не может распространиться в России. И, как уточнил он, «это абсолютно точно». По словам специалиста, в стране нет переносчика, который мог бы укусить заболевшего человека, а после передать вирус через укус здоровому жителю страны.

«Но нужно быть осторожными при посещении мест, где распространены подобные заболевания. Нужно беречь свое здоровье», — подчеркнул врач.

Ранее Telegram-канал «Объясняем.РФ» сообщил, что лихорадка чикунгунья чаще всего встречается в Африке, Азии и Южной Америке. Как отмечалось, в текущем году болезнь распространяется на территориях, расположенных в Индийском океане, в Южной Азии, Кении, Сомали и на острове Мадагаскар.