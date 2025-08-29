Россиянам рассказали о погоде на 1 сентября

Температура воздуха 1 сентября будет превышать норму практически на всей территории страны, рассказали метеорологи. По их словам, погода будет практически летней. Минимальные ночные температуры составят 13-15 градусов, а дневные — в диапазоне 23-25 градусов. Подробнее о том, каким обещает быть первый день календарной осени Авторадио рассказал метеоролог Никита Поповнин.

«С 1 сентября произойдут радикальные изменения. К нам придет Азорский антициклон, это область высокого атмосферного давления, которая родилась в Атлантике, прошла через Европу и нагрянула в европейскую Россию. Тем самым, у нас будет переменная облачность без осадков и опять +25, как в июле ровно. И причем не только 1, но еще и 2, и возможно даже 3 сентября. Это температура воздуха в Москве и Московской области днем. Но этот антициклон будет влиять и на север европейской части России, вплоть до Санкт-Петербурга, Архангельска и даже на восток. Ну а с юга чуть-чуть будут действовать циклоны, но в общем-то тоже сильно погоду не испортят».

Точных прогнозов на октябрь и ноябрь пока дать невозможно, они станут известны ближе к середине осени.