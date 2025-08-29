Аэропорту Ижевска присвоят имя оружейника Калашникова
Аэропорту города Ижевска присвоят имя оружейника Михаила Калашникова. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.
«Друзья, наш новый аэропорт будет носить имя Михаила Тимофеевича Калашникова - так решили вы», — сообщил он в Telegram-канале. Бречалов
подчеркнул, что Общественная палата Удмуртии подвела окончательные итоги голосования, их отправят на утверждение в Общественную палату РФ. По словам главы региона, на разных этапах в выборе имени для авиагавани приняли участие свыше 70 тысяч человек.
Ранее президент Владимир Путин присвоил аэропорту Иваново (Южный) имя полководца, маршала Советского Союза Александра Василевского, пишет RT.