Прах Щедрина развеют над Россией вместе с прахом Плисецкой

Прах советского композитора Родиона Щедрина развеют над Россией вместе с прахом его супруги, легендарной балерины Майи Плисецкой. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на их совместное завещание.

«Тела наши после смерти сжечь, а когда настанет печальный час ухода, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией», — передал слова совместного завещания возлюбленных генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Последние годы композитор провел в Мюнхене, но продолжал посещать Россию, которую продолжал считать своим домом.

«Россия — моя Родина, мой дом. Быть русским композитором — моя данность. В Мюнхен жизнь меня привела», — признавался Щедрин.

Выдающийся композитор скончался на 93 году жизни, в браке с Плисецкой он прожил 57 лет. Известно, что они познакомились в 1955 году на одном из творческих вечеров Лили Брик.

Ранее стало известно, что ушел композитор Родион Щедрин, автор всемирно известных балетов «Конек-Горбунок», «Анна Каренина», «Дама с собачкой», «Чайка», а также оперы «Мертвые души».