Денис Мацуев рассказал о дружбе с композитором Родионом Щедриным

Пианист Денис Мацуев рассказал о своей дружбе с композитором, пианистом, музыкальным педагогом, общественным деятелем Родионом Щедриным, умершем на 93-м году жизни.

© Из личного архива Дениса Мацуева

Музыкант и композитор дружили четверть века, переписывались, обменивались голосовыми сообщениями и музыкальными видео. Последний раз Щедрин позвонил Мацуеву после открытия фестиваля в Суздале, около месяца назад.

«Я никогда не чувствовал этой разницы в возрасте... Это был очень глубокий человек высочайшей пробы, интеллектуал, энциклопедист, гениального дарования, при всём при этом оставался самым простым человеком, очень добрым, душевным и деликатным», — поделился Мацуев в беседе с RG.RU, добавив, что их общение навсегда останется в его памяти.

Заведующая Музеем-квартирой Майи Плисецкой Оксана Карнович назвала смерть Щедрина невосполнимой потерей для мировой культуры.

«Гениальный композитор, Человек с большой буквы, золотыми буквами вписал своё имя в мировую культуру, которая сейчас осиротела», — прокомментировала она новость для газеты «Известия».

Ранее в пресс-службе Большого театра уточнили, что Родион Щедрин скончался в больнице после продолжительной болезни.