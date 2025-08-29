Операторы связи будут передавать данные о звонящих юрлицах с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года все операторы связи, с сети которых звонят организации и индивидуальные предприниматели, будут обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, чтобы она отображалась на мобильных телефонах абонентов. Подписано соответствующее постановление правительства, сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

«Правительство системно повышает безопасность граждан в цифровой среде, и внедрение маркировки звонков – важный шаг в этой работе. В результате человек сможет увидеть на экране своего телефона не просто неизвестный номер, а название компании и цель звонка. Это лишает мошенников их главного инструмента – анонимности, и позволяет гражданам надежно фильтровать нежелательные и потенциально опасные звонки», – приводятся в материале слова Григоренко.

Согласно документу, при входящем вызове на экране телефона абонента будет отображаться наименование компании или ИП, либо их коммерческое обозначение, а также категория вызова в зависимости от основного вида деятельности звонящего (например, «Банк», «Реклама», «Недвижимость», «Услуги связи»). Текст сообщения может содержать до 32 символов, включая цифры и буквы кириллического или латинского алфавита.