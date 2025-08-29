В России выявили первый завозной случай смертельно опасной лихорадки

В России выявили первый в этом году завозной случай лихорадки чикунгунья — смертельно опасной инфекции, которая передается при укусах комаров. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, его сообщение есть в распоряжении «Ленты.ру».

По информации ведомства, мужчина, у которого выявили случай лихорадки по прибытию в Москву, отдыхал в Шри-Ланке в течение 10 дней. Пациент обратился за медицинской помощью на следующий день после прилета, после чего мужчину госпитализировали.

Врачи подозревали у москвича лихорадку дэнге, однако тест показал, что мужчина заразился лихорадкой чикунгунья. Состояние мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести.

«Роспотребнадзор оперативно организовал и провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. Рисков распространения инфекции в стране нет, так как лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых», — заявили в ведомстве.

Ранее врач-вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев назвал россиянам главный симптом лихорадки чикунгунья. По его словам, инфекция поражает суставы, поэтому отличительным признаком заражения является очень сильная боль в них.