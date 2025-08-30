В России выявили второй завозной случай лихорадки чикунгунья

Специалисты подтвердили второй завозной случай лихорадки чикунгунья в России. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что он был выявлен в ходе эпидемиологического расследования, инициированного после подтверждения первого завозного случая лихорадки чикунгунья, и работы с контактными лицами.

«...Были выявлены ещё два пациента с повышенной температурой тела… Результаты обследования с использованием ПЦР-теста… оказались положительными на вирус чикунгунья ещё у одного из них», — говорится в пресс-релизе.

В пятницу, 29 августа, в Роспотребнадзоре заявили о выявлении в России первого завозного случая лихорадки чикунгунья.