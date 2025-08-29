ФОМ: 81% россиян положительно оценивают работу Путина

Работу президента России Владимира Путина положительно оценили 81% россиян, согласно результатам опроса фонда «Общественное мнение» среди 1,5 тыс. респондентов.

Опрос был проведён 22-24 августа среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин пользуется уникальной поддержкой населения.

В конце 2024 года Путин в ходе пресс-конференции по итогам года назвал огромной честью доверие россиян, которые выбрали его главой России.