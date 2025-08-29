Завещание Майи Плисецкой и Родиона Щедрина исполнят в скором времени

Прах великой балерины Майи Плисецкой будет развеян над Россией в соответствии с её прижизненным завещанием, составленным вместе с супругом, композитором Родионом Щедриным. Об этом сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин, которому сам Щедрин представил документ.

Согласно последней воле супругов, церемония состоится после смерти Родиона Щедрина. Их прах будет соединён и доставлен в Россию для исполнения завещания.

В документе отмечается: «Тела наши после смерти кремировать, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто проживёт дольше, или в случае нашей одновременной кончины, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией».

Напомним, Майя Плисецкая скончалась в мае 2015 года в Германии от остановки сердца.

Майя Плисецкая и Родион Щедрин впервые встретились в 1955 году на приёме в доме Лили Брик. После нескольких лет встреч и отношений они приняли решение сочетаться браком. Пара оформила брак осенью 1958 года и прожила вместе более пятидесяти лет, отметив в 2015 году 57-ю годовщину свадьбы. У супругов не было детей.

