Британец назвал причины своего переезда в Россию

Британский гражданин Томми Томпкинс решил переехать в Россию, заявив о желании жить в более спокойной и безопасной стране. Об этом сообщает издание Daily Express.

«Думаю, в Восточной Европе в целом гораздо безопаснее, не только в России», — сказал британец.

При этом мужчина отмечает, что уровень жизни в западных странах падает, а преступность растет.

«Стоимость жизни [в Великобритании] чудовищная, жилищный кризис, постоянное чувство опасности. Дети носят ножи — я не помню, чтобы в детстве так делали», — добавил он.

Сообщается, что Томпкинс переехал по президентской программе, позволяющей иностранцам получить вид на жительство (ВНЖ) на основании общих ценностей.