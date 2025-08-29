Дроздов с женой ответили на слухи, что их бросили дочери

В Сети распространилась информация, что дочери доктора биологических наук и телеведущего Николая Дроздова якобы оставили родителей без поддержки, они не навещают и не оказывают помощи, в то время как у ученого возникли проблемы со здоровьем.

© Вечерняя Москва

— Все это придумали. Я вообще ни с кем не разговаривала и ничего не говорила. Мы сами удивились, — заявила жена Дроздова Татьяна в беседе с изданием «КП».

К разговору подключился и сам телеведущий. Он сказал, что такие слухи являются нелепостью. По его словам, они с семьей живут обычной жизнью.

Супруга Дроздова добавила, что состояние ученого не вызывает опасений.

Николай Дроздов находится дома, его здоровью ничего не угрожает. Об этом рассказал его представитель Вячеслав Метелица.

Ранее в Сети появилась информация, что Дроздова экстренно госпитализировали с подозрением на кровотечение в ЖКТ. Медики якобы выписали его спустя полторы недели лечения.

До этого также журналисты писали, что дочери телеведущего якобы бросили отца, который почти перестал самостоятельно ходить после операции на суставе. У них якобы нет времени на больного отца, который прекратил сниматься на телевидении и теперь живет на пенсию.