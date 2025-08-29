Конюхов установил новый воздухоплавательный рекорд

Российские пилоты Федор Конюхов и Иван Меняйло установили новый российский рекорд, подняв тепловой аэростат в Алтайском крае на высоту 10 678 метров.

Сообщается, что 29 августа в 07:11 по местному времени, через 76 минут после старта Конюхов и Меняйло поднялись на высоту 10 678 метров и установили национальный рекорд полета на тепловом аэростате «ФосАгро».

Пилоты вылетели из пригорода Алейска. Ранее рекорд принадлежал Виталию Ненашеву, который 30 мая 2019 года поднялся на высоту 10 266 метров в Приэльбрусье.

— В настоящее время команда подбора визуально наблюдает снижение аэростата и движется в предполагаемую точку приземления, — передает Telegram-канал Конюхова.

В декабре прошлого года Федор Конюхов отправился в путешествие по Южному океану. Ему предстояло пересечь Южную Атлантику и Южный Индийский океан за один сезон без какого-либо сопровождения и заходов в порты. Весь его путь ориентировочно должен был занять 200 дней. Однако в связи с многочисленными поломками систем управления и жизнеобеспечения весельной лодки путешествие пришлось досрочно завершить.