Синоптик предупредил об угрозе подтопления в регионах РФ

Сильные дожди в сентябре грозят подтоплением 12 регионам России. О том, где ожидать экстремальных осадков рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает «Лента.ру».

© Соцсети

По его словам, больше осадков, чем в сентябре прошлого года, выпадет в регионах Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов. В частности, сильные дожди ожидаются на Кубани и в Ставрополье.

В столичном регионе в начале сентября пройдут кратковременные дожди и грозы. Также осадки ожидаются в Санкт-Петербурге, в Бурятии, Иркутской области, Забайкалье, Туве, на юге Амурской области и на севере Якутии. Самой изменчивой погодой в сентябре окажется на Дальнем Востоке, в том числе в Приморье, на Сахалине и на юге Хабаровского края.