Россиян призвали перестать покупать «монстров» и покаяться

Православный психолог и журналист Анастасия Бородина призвала россиян перестать покупать игрушки Лабубу на фоне проведения специальной военной операции на Украине и покаяться, когда «идет война».

Психолог заявила, что игрушка является образом монстра, так же как икона — образом Иисуса Христа.

— Мы платим большие денежки за Лабубу. Но у нас сейчас идет война. И нам нужно всем очнуться и перестать культивировать монстра. Дорогушеньки, господь сказал: «Не создайте себе кумира». У господа все бесплатно, — заявила Бородина.

Она рекомендовала россиянам «вооружаться иконами и крестами, а не чертями и монстрами», передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Не менее 2 млрд рублей потратили россияне на куклу Лабубу в этом году

25 июля депутат Брянской областной думы и председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил запретить на территории России пропаганду игрушек Лабубу, аналогично другим западным трендам. Он подчеркнул, что куклой «заболел весь мир», и задался вопросом, почему в России нет традиционных образов, которые могли бы стать таким же трендом.