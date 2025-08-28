Словакия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Республика прекратила выдавать въездные документы осенью 2022 года вместе с несколькими странами Евросоюза. Почти три года визовые центры принимали заявки только на поездки родственников граждан стран Евросоюза и обладателей ВНЖ, а также медицинских работников, вахтовиков, международных водителей, высококвалифицированных специалистов и дипломатов.

«Консульство Словакии в России теперь принимает заявление на получение визы с целью туризма», — сообщил визовый центр страны.