Исследование выявило самый опасный курорт России

Исследование «Страхового Дома ВСК» выявило самый опасный курорт в России. Об этом сообщает «Лента.ру».

Согласно результатам исследования, самым опасным курортом в России оказался Краснодарский край. В 2025 году Адлер возглавил рейтинг по числу несчастных случаев и болезней у туристов — 41% от всех страховых обращений от отдыхающих. При этом, самым распространенным обращением была жалоба на рвоту.

Помимо этого, в рейтинг также попали Сочи (20% обращений), Санкт-Петербург (16%) и Ло (поселок в Лазаревском районе с 5% обращений). А вот наиболее спокойными местами для отдыха стали курорты Северного Кавказа — Туапсе, Геленджик, Архыз, Минеральные Воды и Пятигорск.

Ранее СМИ сообщили, что россияне стали чаще выбирать «тихий туризм».