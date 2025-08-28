В Москве похоронили режиссера "Вечного зова" Валерия Ускова

В Москве похоронили известного советского и российского кинорежиссера Валерия Ивановича Ускова.

Прах кинематографиста был погребён сегодня на Троекуровском кладбище на западе Москвы.

Ранее в Центральном доме литераторов прошла церемония прощания. На неё пришли родные, друзья, коллеги и поклонники постановщика, передают "Вести", публикуя видео.

О смерти Ускова, прославленного фильмами "Тени исчезают в полночь" и "Вечный зов" (он их снял вместе с троюродным братом Владимиром Краснопольским, умершим в 2022 году), стало известно 24 августа.