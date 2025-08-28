Россиян впервые оштрафовали за кадры с ударами БПЛА

В Ростовской области впервые оштрафовали двух жителей за размещение кадров в интернете с мест атаки беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. В отношении них было возбуждено административное правонарушение.

«Нарушители есть, к сожалению, целых двое, которых мы уже отфиксировали. Их, конечно, больше. Но тех, кого поймали — два человека, им вынесены протоколы совершения административного правонарушения с соответствующими штрафами», — заявил Слюсарь в ходе пресс-конференции с журналистами.

Он напомнил, что распространение сведений о местах попаданий несет прямую угрозу безопасности. По его словам, публикация подобных кадров помогает врагу скорректировать новые удары и усложняет ликвидацию последствий атак.

Регионы РФ периодически атакуются украинскими беспилотниками. Губернаторы регионов информируют жителей о последствиях, а также напоминают об ответственности за публикацию кадров с дронами или работы ПВО.