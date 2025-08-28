Патриарх Кирилл рассказал, что мог не стать священником из-за "опасного события"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл мог не стать священником по причине "опасного события". Об этом он сам рассказал РИА Новости.
"В моей жизни было опасное событие, которое могло развернуть эту жизнь в ту сторону, где неизвестно, смог ли бы я когда-то стать священником. И вот накануне такого возможного разворота, который был связан с воздействием определенных светских сил, я действительно сильно молился перед Царицей Небесной, перед ее иконой Скоропослушницы в Александро-Невской лавре города Санкт-Петербурга", - цитирует агентство патриарха.
Как рассказал Святейший, шансов избежать опасных для его дальней жизни обстоятельств было совсем немного, потому что за ними стояла "в каком-то смысле сила государства".
"И вот - все произошло так, как я просил у Царицы Небесной", - сообщил глава Русской православной церкви в проповеди после литургии в Успенском соборе Кремля в день Успения Пресвятой Богородицы.