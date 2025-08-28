Синоптик рассказал, когда в средней полосе России будет бабье лето

Бабье лето начнётся в средней полосе России уже с первого сентября. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По прогнозам синоптика, первые пять дней месяца будут тёплыми и сухими — днём до 23 градусов, ночью до 16. После 5 сентября температура немного снизится: днём до 15 градусов, ночью возможны похолодания до 10 градусов. Осадков практически не ожидается. Метеорологи не исключают, что тёплая погода вернётся и во второй половине месяца, пишет RT.

Врачи советуют подготовиться к смене погоды: соблюдать режим сна не менее 7 часов в сутки и стараться ложиться и вставать в одно время. Это поможет организму адаптироваться к осенним перепадам температур.