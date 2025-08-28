На РЕН ТВ 30 августа выйдет документальный фильм "Трамп против Зеленского: Боль и унижение".

Премьера нового проекта состоится в 17:00 мск. В нём расскажут о встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которую западные СМИ окрестили "позором Украины".

Кроме того, будут освещены провалы во внешней и внутренней политике главы киевского режима, а также показан репортаж с Константиновского направления специальной военной операции.