Суд в Москве запретил порно со священниками и монахинями

По решению Преображенского районного суда Москвы оказались заблокированы три веб-страницы с порнографией, где действующими лицами являются актеры в образах священников и служительниц церкви. Об этом в четверг, 28 августа, сообщили в соцсети.

© Вечерняя Москва

— Две из трех указанных ссылок недоступны, но в ролике на оставшейся в доступе странице темнокожий мужчина в костюме католического священника вступает в половой акт с женщиной. Суд указал, что этот материал оскорбляет религиозные чувства верующих. Суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры и признал три интернет-страницы запрещенными к распространению, — пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

В судебных материалах было указано, что на этих веб-страницах есть порнографические ролики с использованием церковной атрибутики. Также сайты не имели возрастного ограничения, что могло нанести вред детской психике.

Ранее председатель общественно-политического движения в защиту традиционных российских ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова предложила ввести штрафы и административное наказание за поиск и просмотр порно. Однако психолог Андрей Зберовский не согласился с ней, заверив, что у просмотра фильмов для взрослых может быть и позитивный опыт.