Журналиста Вышинского похоронили на Троекуровском кладбище

Исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Прощание состоялось в Большом зале кладбища. Траурную церемонию посетили гендиректор "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, официальный представитель МИД Мария Захарова, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, а также коллеги и родственники журналиста.

В зале также были венки от коллег и друзей Вышинского, в том числе от главреда RT Маргариты Симоньян, уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и Общественного совета при Россотрудничесве.

Владимир Путин, помимо направленного венка, выразил соболезнования и слова поддержки коллективу "России сегодня". Глава государства в своей телеграмме, которая была размещена на сайте Кремля и зачитана первым замруководителя администрации президента Алексеем Громовым на прощании, отметил мужественность и силу духа журналиста.

Президент также указал на то, что Вышинский, возглавляя в Киеве представительство "России сегодня", честно исполнял свой журналистский долг и отстаивал правду. Путин обратил внимание на то, что журналист не изменил своих принципов даже тогда, когда Украина применила в отношении него "жестокие репрессии".

"Подлинный патриот России и Украины, Вышинский искренне верил, что мы преодолеем все испытания, перевернем нынешнюю трагическую страницу истории, возродим и укрепим добрые традиции дружбы и братства, которые веками связывали наши народы", – подчеркнул глава государства.

Киселев во время церемонии прощания также отметил, что жизнь Вышинского является примером того, как "Украина теряет бездарно лучших людей".

"Вышинский попал в жернова истории, когда любимая им страна прямо на наших глазах стала превращаться в какую-то злокачественную опухоль", – сообщил гендиректор "России сегодня", добавив, что данное новообразование стало роковым не только для самого журналиста, но и для Украины.

Вышинский умер 23 августа на 59-м году жизни. Он на протяжении долгого времени боролся с тяжелой болезнью.

В журналистику мужчина пришел в 1996 году. Он был шеф-редактором 11 канала в Днепропетровске, а с 1999-го по 2006-й – редактором и телеведущим на украинском канале.

В октябре 2006 года журналист начал работать в ВГТРК, а затем стал руководителем агентства РИА Новости-Украина в составе медиагруппы. В сентябре 2015 года Вышинский получил российское гражданство, сохранив украинское.

В мае 2018 года Служба безопасности Украины (СБУ) провела в агентстве обыски и задержала Вышинского. В результате его лишили свободы по обвинению в якобы госизмене. Путин на встрече с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель поднимал вопрос о беспрецедентном задержании представителя СМИ.

В заключении журналист пробыл 470 дней. 7 сентября 2019 года он был освобожден в рамках обмена между Россией и Украиной. Тогда же Вышинский стал членом Совета по правам человека при президенте России и продолжил работать в медиагруппе.