Пандемия и вирусные видео: в России началась новая эпидемия

За последние пять лет число россиян, склонных к ипохондрии, возросло на треть. Эксперты отмечают, что это связано с увеличением тревожности после пандемии и усилением влияния социальных сетей, передает Shot.

Ипохондрия — психическое расстройство, при котором человек чрезмерно беспокоится о своем здоровье, убежден в наличии тяжелого заболевания, даже при отсутствии медицинских подтверждений.

Психотерапевты, пообщавшись с Telegram-каналом, рассказали, что люди после просмотра контента в интернете, где часто встречаются истории о внезапных диагнозах, начинают искать у себя симптомы смертельных заболеваний. Это вызывает у них страх и приводит к массовому обращению за медицинской помощью.

«Люди с тревожностью начинают впадать в крайность. Бесконечные походы по врачам не приведут ни к чему хорошему, нужна золотая середина», — отмечают психотерапевты.

Специалисты предупреждают, что ипохондрия является тревожным расстройством, имеющим генетическую природу. Для людей без врожденной склонности к тревожности просмотр роликов в социальных сетях не представляет опасности. Однако для тех, кто склонен к повышенной тревожности, пандемия и вирусные видео стали значимыми факторами, способствующими развитию сильного беспокойства о собственном здоровье.