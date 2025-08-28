Песни Shaman и Газманова вошли в список патриотических композиций для школьников

Песня «Моя Россия» певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) попала в список композиций, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание школьников. Об этом сообщается на сайте Министерства просвещения.

Всего в список рекомендованных Минпросвещения для изучения в школах вошли 37 песен. Кроме творчества Shaman детям на уроках музыки предлагают слушать хиты Олега Газманова «Офицеры», «Бессмертный полк» и «Вперед, Россия», Сергея Трофимова «Родина» и Дениса Майданова «Россия». Также в перечень попали такие известные композиции, как «День Победы», «Как прекрасен этот мир», «Моя Москва» и другие.

До этого Олег Газманов рассказал о поддержке участников специальной военной операции (СВО) на Украине с помощью творчества. Он назвал бойцов ВС РФ такими же героями, как и участников Великой Отечественной войны. По его словам, они должны быть уверены, что в России «все делают для того, чтобы они вернулись живыми с победой».

Газманов также добавил, что он, как и большинство, поддерживает президента России Владимира Путина.