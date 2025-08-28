Умер участник спасения заложников в Беслане, ветеран «Альфы» Канакин

Ветеран группы «Альфа», Герой России генерал-майор Валерий Канакин умер на 66-м году жизни. Он участвовал в знаковых операциях по освобождению заложников и нейтрализации террористов в Буденновске, на Дубровке и в Беслане. За его плечами - две военные кампании на Северном Кавказе.

© ТК «Звезда»

«Он находился в командировках во всех горячих точках Советского Союза и России, в 1980-х годах прошел "боевую стажировку" на территории Афганистана. Валерий Владимирович прошел путь от рядового сотрудника до руководителя Управления "А" ЦСН ФСБ России», - сообщили в ассоциации ветеранов «Альфы».

Высшую награду страны Валерий Владимирович получил в Кремле в день своего рождения из рук Владимира Путина - 5 мая 2005 года.

За личный вклад в госбезопасность Канакин отмечен орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степени, «За отвагу» и другими наградами. Русской православной церковью он награжден орденом Дмитрия Донского III степени.