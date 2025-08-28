Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении, опубликованном в 23:04 мск.

В ночь на 28 августа работа приостанавливалась в аэропортах Саратова и Сочи. Незадолго до этого аналогичные ограничения вводились в аэропорту Волгограда.

По информации Минобороны РФ, в ночь на четверг средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника самолетного типа.

Среди них 22 аппарата были сбиты над акваторией Черного моря, еще по 21 — над Ростовской и Самарской областями. В Краснодарском крае уничтожили 18 дронов, в Крыму — 11. Кроме того, по три беспилотника были сбиты над Воронежской и Саратовской областями, два — над Волгоградской и один — над Азовским морем.