В Роскачестве рассказали, можно ли не сдавать деньги на ремонт и подарки учителю

Принудительные сборы в школах незаконны, подчеркнул в беседе с RT директор департамента защиты прав потребителей Игорь Поздняков.

«Первое и главное: любое образование у нас в стране бесплатное. Это гарантировано и Конституцией, и законом «Об образовании». Это значит, что всё, что нужно для учебного процесса, — ремонт, оборудование, учебники, зарплата охраны и уборщиц — финансируется из бюджета. Никто не имеет права требовать или даже просто просить родителей «скинуться» на эти цели. Поборы на шторы, охрану, краску или подарки учителю — это незаконно. Ваше право — не сдавать эти деньги. И это не жадность, а законная позиция», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, запугивание, намёки на то, что ребёнку будет некомфортно в классе, если родитель не сдаст деньги, — это абсолютно недопустимо и является нарушением.

«Ваш алгоритм действий может быть таким: начните с диалога с руководством школы, можно запросить письменное обоснование необходимости сборов.Если это не помогает, обращайтесь в управление образования вашего города или региона. Это их прямая обязанность — контролировать такие ситуации. В самых серьёзных случаях, когда есть факты давления на ребёнка или коррупционной составляющей, смело пишите заявление в прокуратуру. Это очень действенная мера», — посоветовал эксперт.

Как объяснил Поздняков, для директоров и учителей последствия могут быть очень серьёзными — от выговора или увольнения до крупных штрафов (до 50 тыс. рублей для должностных лиц).

«В особых случаях, если действия подпадают под статьи о мошенничестве или злоупотреблении полномочиями, может наступать и уголовная ответственность. Часто просто упоминания о готовности написать жалобу в надзорные органы бывает достаточно, чтобы сборы прекратились. Многие родители боятся конфликтов, не хотят портить отношения со школой. Это нормально. Но помните: закон полностью на вашей стороне», — заключил специалист.

