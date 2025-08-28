ФСИН будет укреплять традиционные духовно-нравственные ценности

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) решила изменить кодекс этики и служебного поведения сотрудников, добавив в него обязанность по защите и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

© Газета.Ru

Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на проект кодекса. В проекте документа говорится, что сотрудники ФСИН должны уважительно относиться к традиционным ценностям, проявлять патриотизм, служить Отечеству и разделять ответственность за судьбу страны.

Кроме того, они обязаны чтить историческую память и преемственность поколений, единство народов РФ, поддерживать "высокие" нравственные идеалы. Сотрудники службы также должны противодействовать деструктивному идеологическому воздействию, включая "культивирование эгоизма вседозволенности", отрицание идеалов патриотизма, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и др. Нарушение правил для сотрудника влечет санкции - "моральное осуждение".

Соблюдение сотрудниками кодекса этики предлагается учитывать при проведении аттестации, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности и при наложении дисциплинарных взысканий. До этого Минпросвещения сообщило, что в школах появится предмет "Духовно-нравственная культура".