Альпинист рассказал о гибели друга, который пытался спасти Наговицину

Альпинист из Германии Гюнтер Зигмунд рассказал о своем итальянском друге Луке Синигалья, который умер при попытке спасти Наталью Наговицину — ранее женщина сломала ногу на Пике Победы в Киргизии, из-за чего застряла на высоте более 7 тысяч метров. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Зигмунд состоял в первоначальной группе альпинистов, в которую входили Наговицина, Синигалья и еще двое скалолазов. По его словам, переход изначально подъем был долгим, но безопасным. Но в какой-то момент итальянец получил обморожение нескольких пальцев и группа разделилась — именно после этого женщина сорвалась при восхождении и сломала лодыжку.

Когда Синигалья узнал о состоянии Наговициной, согласно словам собеседника издания, он тут же отправился ей на выручку.

«И мы с Лукой утром снова отправились наверх. В этот раз Лука ничего не говорил о своих пальцах. Думаю, это связано со стрессом: в такой ситуации не чувствуешь боли или чего-то подобного», — рассказал немецкий альпинист.

Им удалось добраться до женщины, после чего они зафиксировали ее перелом деталью от палатки. Изначально они хотели остаться рядом с ней, но получили рекомендацию спуститься в лагерь по радиосвязи. Из-за этого альпинисты оставили Наговициной еду и газ на несколько дней, после чего спустились в безопасное место.

«Ветер был очень сильным, но мы должны были идти. Так что мы оставили ее в разрушенном тенте, но внутри все было хорошо», — рассказал Зигмунд.

После этого погода начала резко ухудшаться. Гюнтер и Лука провели некоторое время в пещере, а после этого решили продолжить спуск вниз. Кроме того, обморожение итальянского альпиниста стало распространяться на всю руку.

На совете альпинистов приняли решение по спасению Наговицыной

«Лука начал... Он кричал на нас. Он волновался о своей руке. Он думал, что мы хотели ампутировать ее. Прошло полчаса спуска, и он погиб. Он умер на моих руках», — вспомнил Зигмунд.

Напомним, что Минобороны и МЧС Киргизии несколько раз пытались спасти Наговицину, но операции приходилось отменять из-за погодных условий.