Учителей не станут насильно переводить в Max

Минпросвещения не планирует насильно переводить учителей в национальный мессенджер Мax. При этом система образования максимально быстро перейдет на нацмессенджер, так как там удобный интерфейс и все данные защищены, отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

"Здесь нельзя, на мой взгляд, насильно этот переход осуществлять, но мы видим, что там абсолютно удобный, понятный интерфейс и, самое главное, защищенные данные. Поэтому я уверен, что это понимают учителя, это понимают родители, и здесь максимально быстро система образования перейдет на национальный мессенджер", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли переход на Мax обязательным или рекомендательным.

Кравцов добавил, что Минпросвещения рекомендует родителям и учителям переходить в Мax.

"Уже достаточно много и учителей, и родителей перешли в Мax. Мax полностью синхронизирован сегодня со "Сферумом". Напомню, "Сферум" - это отечественная разработка видео-конференц-связи, которая была разработана в условиях ковида", - уточнил он.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.