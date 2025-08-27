В СПЧ предложили запретить ношение хиджабов и никабов в школах

Ношение никабов и хиджабов в российских школах нужно запретить. Об этом «Абзацу» заявил член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

© Газета.Ru

«В конституции прописано, что Россия является светским государством. И у нас не должно быть никаких проявлений той или иной религии, кроме священнослужителей. Во всех светских учреждениях, государственных учреждениях, международных учреждениях не может быть никаких религиозных внешних проявлений», — сказал член СПЧ.

Кабанов добавил, что никаб не является традиционной одеждой для российских мусульман. По его словам, этот вид одежды представляет собой признак радикального ислама.

Утром 27 августа министр по делам молодежи, семьи, Евросоюза и интеграции Австрии Клаудиа Плакольм сообщила, что власти страны планируют ввести осенью этого года запрет на ношение хиджабов в школах для девочек до 14 лет. По ее словам, наряду с этим решением учащимся будет оказана помощь психологов, включающая, при необходимости, разговор с родителями.