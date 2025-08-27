Мужчина тяжело заболел, съев бекон

Мужчина из США заразился мозговыми паразитами после того, как употребил в пищу сырой бекон. Об этом сообщает Unilad.

Отмечается, что после поедания бекона 52-летний мужчина начал ощущать сильную головную боль. Спустя несколько недель он обратился за помощью к врачам — оказалось, что в его мозгу образовалось несколько кист с личинками свиного цепня.

«Ленточные черви обычно встречаются у свиней и вызывают заболевание, называемое цистицеркозом. Свиньи часто заражаются ленточным червем Taenia solium, и мозг мужчины кишел этими личинками», — сообщает издание.

Как объяснили медики, мужчина заразился паразитами из-за слабо прожаренного бекона. В итоге пострадавшему пришлось несколько недель проходить курс лечения в отделении интенсивной терапии — лечение включало в себя противопаразитарные и противовоспалительные средства.

Ранее США выявили первый случай заражения человека личинкой плотоядной мухи.