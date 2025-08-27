В Сети появились кадры с Джудом Лоу в образе Путина

В Сети появились новые кадры с британским актером Джудом Лоу в образе российского президента Владимира Путина. Снимок опубликовал журнал Variety.

Рядом с Лоу на фотографии стоит американский актер Пол Дано в роли Вадима Баранова, прототипом которого считается политик Владислав Сурков.

Речь идет о съемках фильма «Кремлевский волшебник», посвященном начале политической карьеры российского лидера. Премьера запланирована на 31 августа в рамках Венецианского кинофестиваля.

По словам «двойника Путина», актера Дмитрия Грачева, выбор Джуда Лоу на роль президента России для ленты «Кремлевский волшебник» — настоящий джекпот для фильма. Грачев также заявил сыграть Путина будет тяжелой задачей для артиста. Он отметил, что передать взгляд президента довольно сложно.

Вопрос об игре британского актера появился после того, как в Сети появились первые кадры со съемочной площадки французского политического триллера «Кремлевский волшебник», который снимается по мотивам романа Джулао да Эполи «Волшебник Кремля», вышедшего в 2022 году. В произведении автор описывает, как он однажды в ночи встретился в Москве с «серым кардиналом Путина» — неким Вадимом Барановым. Сам сюжет выстроен вокруг «хаоса 1990-х» в России. В фильме Джуд Лоу предстанет в роли молодого российского президента. «Вечерняя Москва» узнала, сможет ли звезда справиться с этой ролью.