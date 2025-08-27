Стаффордширский терьер уже месяц бежит из Выборга в Петербург

Петербургские волонтеры и их коллеги из Выборга второй месяц пытаются поймать стаффордширского терьера. Все их усилия оказываются безрезультатными, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, девочка впервые была замечена в Выборге в середине июля — предположительно, хозяин бросил питомца в сквере. В дальнейшем, собаку неоднократно видели в различных населенных пунктах, расположенных вдоль трассы Выборг-Санкт-Петербург.

В общей сложности, девочка преодолела свыше 100 км, очень устала, заметно истощена, не подпускает к себе людей, машины. Волонтеры пытались подманить ее, стреляли дротиками с усыпляющим средством — собака сразу же убегала, попасть в нее не удавалось.

Добровольцы просят при встрече не пытаться поймать животное, воздержаться от самодеятельности. Они отмечают, что достаточно сообщить на форумах и в группах о том месте, где видели собаку — это поможет специалистам найти ее и все же поймать.

В связи с тем, что владелец так и не объявился, после поимки собаке будут искать хороших хозяев.