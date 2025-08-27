В Госдуме предложили ввести в России единое удостоверение школьника

В России могут ввести единое удостоверение школьника. С соответствующим предложением обратились к главе Минпросвещения Сергею Кравцову депутаты Госдумы от фракции «Новые люди».

«Представляется целесообразным ввести единые удостоверения школьников... которые могли бы служить официальным документом, подтверждающим статус обучающегося», — цитирует документ РИА Новости.

Там напомнили, что подобная практика уже реализуется в городе Москве, где действует «Карта москвича» для школьников.

По мнению авторов инициативы, введение удостоверения школьника облегчило бы жизнь семьям и освободило бы школы от лишней бюрократической нагрузки.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут проект о выходном 1 сентября для родителей школьников.