Кассационный суд отказался признавать вдову Градского недостойной наследницей

Первый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел сегодня кассационную жалобу по иску к вдове Александра Градского. Истец требовал признать ее недостойной наследницей композитора. В иске отказано.

"Градский Д.А. обратился в суд с иском к Градской М.В. о признании ее недостойным наследником и исключении ее из числа наследников по закону после смерти Градского Александра Борисовича, - рассказывают в Первом кассационном суде общей юрисдикции. - В обоснование своих требований истец указал, что брак между его отцом Градским А.Б. и Градской М.В. был заключен без намерения со стороны ответчика создать семью".

По мнению истца - сына знаменитого певца - женщина, вступая в брак, преследовала меркантильные цели, хотела стать наследницей звезды. "По утверждению истца, ответчик, используя тяжелое состояние супруга, вывезла значительную часть ценного движимого имущества из квартиры Градского А.Б., чтобы уменьшить причитающуюся остальным наследникам долю в наследстве", пересказывают в кассационном суде слова истца.

Суд первой инстанции установил, что брак был заключен в октябре 2021 года, а спустя месяц, в ноябре 2021 года, Александр Градский умер. К нотариусу с заявлениями о принятии наследства обратились дети умершего от первого брака, а также его жена - Марина Градская, действующая в своих интересах и в интересах своих двух несовершеннолетних детей, отцом которых является Александр Градский.

Суды первой и второй инстанций отказали в иске сыну певца. Нижестоящие инстанции указали, что нет относимых и допустимых доказательств того, что Марина Градская совершала умышленные противоправные действия, направленные против истца, наследодателя или против осуществления последней воли наследодателя. Нет вступившего в законную силу приговора либо решения суда в отношении Марины Градской, которым она была бы признана виновной в совершении противоправных действий в отношении наследодателя, а также в отношении наследственного имущества.

Обстоятельства же, на которые истец ссылается в своих требованиях, в соответствии с требованиями норм материального права не являются основанием для признания ответчика недостойным наследником, подчеркнули в суде апелляционной инстанции.

"Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции, рассмотрев указанное дело 27 августа 2025 г., согласилась с выводами судов нижестоящих инстанций об отсутствии установленных законом оснований для признания ответчика недостойным наследником и отстранения ее от наследования, судебные решения оставила без изменения", сообщили в пресс-службе кассационного суда.

Определение № 88-20315/2025 от 27 августа 2025 г.